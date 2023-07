Lazio | tensione tra Sarri e Lotito per il mercato

Leggi su calcionews24

Di venerdì 21 luglio 2023 - Tensione in casa Lazio tra Sarri e Lotito: il tecnico non è soddisfatto del mercato del club, il presidente chiede tempo. Giorni tesi in casa Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, Sarri è inquieto per un mercato che non decolla. Dal ritiro infatti il tecnico sta allenando la stessa squadra dello scorso anno senza Milinkovic e con Castellanos ancora non presente in ritiro a causa della mancanza del visto. Una situazione non facile ad un mese dall'inizio della stagione. Telefonicamente Sarri ha alzato i toni con Lotito e spera di essere accontentato nel giro di pochi giorni. La pazienza altrimenti potrebbe terminare.