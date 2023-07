Lazio | Lotito | “Ci sono 50 giocatori che vogliono venire da noi | con me il risultato è garantito”

(Di venerdì 21 luglio 2023) “C’abbiamo 50chetuttida noi: con il dollaro compri tutto e poi conil”. Lo ha detto il presidente della, Claudio, intervenendo al ritiro di Auronzo dei biancocelesti alle testate Città Celeste e LaSiamo Noi presenti nel bellunese: “La nostra è una squadra che funziona. Non è che uno va al supermercato, compri uno e prendi 3. Così so’ boni tutti”. SportFace.

L'offerta non basta,pronta al rilancio La proposta dellaè di quelle importanti : 18 milioni di euro più 2 di bonus per strappare il sì a Cairo. Con questa offerta,prova ad ...Laforte su Samuele Ricci per rafforzare il centrocampo. Dopo aver ricevuto la prima tranche da 20 milioni di euro dalla vendita di Milinkovic,ha avuto una nuova telefonata con il ...Laha ufficializzato il primo acquisto di questa sessione di mercato. Valentin Castellanos è il primo rinforzo che il patron, arrivato oggi nel ritiro di Auronzo di Cadore , ha regalato al ...

Mercato Lazio / Lotito: “Il prossimo colpo Vi dico” – VIDEO Cittaceleste.it

Nel pomeriggio di oggi, fuori all'Hotel dove alloggia la Lazio, Lotito ha avuto modo di incontrare i tifosi e rispondere alle loro curiosità sul mercato. Tra queste, impossibile ...Davanti all'hotel che ospita la Lazio ad Auronzo di Cadore, Lotito ha parlato anche di Domenico Berardi. L'ala del Sassuolo è uno dei profili accostati con maggiore insistenza ...