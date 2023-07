Lazio | Castellanos | «Sono molto felice per questa nuova sfida nella mia carriera»

, le dichiarazioni di Lotito: da Immobile a Ricci Le parole del presidente della , Lotito , ...arriverà in ritiro martedì. Abbiamo scelto uno dei migliori sul mercato. Speriamo che ...Il presidente dellaha raggiunto la squadra di Sarri in ritiro e ha dato il meglio di sé nel ... Martedì verrà su, che ha risolto burocrazie, visti e tutto il resto. Abbiamo 50 ...Commenta per primo Il presidente dellaClaudio Lotito ha parlato direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, stimolato sui vari ... Adesso verrà su martedì, che ha risolto burocrazie, ...

Calciomercato Lazio | Castellanos, vede Auronzo: ecco quando arriverà in ritiro La Lazio Siamo Noi

Ufficiale l'arrivo di Castellanos in biancoceleste il patron è ad Auronzo. Pioli ottimista sul futuro. L'attaccante del Tottenham vuole il Bayern. Leclerc domina le prime libere in Ungheria ...AURONZO DI CADORE (BELLUNO) - Claudio Lotito è arrivato nel ritiro della Lazio. Il presidente biancoceleste nel pomeriggio è giunto sotto le Tre Cime di Lavaredo e dopo una breve sessione di foto con ...