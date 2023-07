L’azienda nega 3 ore in più di aria condizionata in fabbrica | gli operai alla catena di montaggio scioperano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lavorare sotto un capannone esposto al sole tutto il giorno, per giuntadie con una temperatura di oltre 30 gradi non si può. Per questo, i dipendenti della Hi Lex di Chiavari, azienda che costruisce componenti per auto, hanno chiesto aldi prolungare l’accensione dell’oltre le 19, visto che l’ultimo turno di lavoro che inizia alle 14 finisce alle 22.ha risposto di no, perché l’consuma energia e l’energia costa, così i lavoratori sono scesi in sciopero. “Al rifiuto categorico della direzione aziendale, la rsu unitmente, ha deciso di proclamare uno sciopero di un’ora a fine turno di lavoro già ieri. Sciopero che è proseguito oggi con le ...