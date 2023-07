Lavori pubblici | Perello | “Un milione e mezzo dal Pnrr per Molacce e Borgo Odescalchi”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 luglio 2023) Civitavecchia – Ancora fondi delsulla città di Civitavecchia. Ad essere premiate con l’accesso ai finanziamenti sono stati i progetti per il consolidamento di via dellee quello per la riqualificazione di, come spiega l’Assessore aiDaniele: “La comunicazione che ho appena ricevuto dal Ministero rappresenta davvero una ottima notizia, su altri due quartieri della città potremo agire in maniera definitiva. Sia le, per le quali lo stanziamento è di 600mila euro, sia, con l’accesso a 900mila euro di fondi, aspettavano da decenni un intervento. Abbiamo preso impegni precisi con i cittadini e ora finalmente possiamo mettere in campo la risposta. ...