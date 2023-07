Lavoratori Acos non confermati | solidarietà dai Comitati pendolari

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma – “Il 16 febbraio scorso come ComitatoRoma Ostia e ComitatoRoma Nord avevamo preso posizione contro la decisione della nuova direzione dell’Agenzia di non riconfermare i(precari) che con la loro attività avevano fino a quel momento tenuto in piedi le preziose ricerche ed analisi sulla situazione di trasporti e rifiuti in particolare, pubblicando un report impietoso sullo stato delle cose”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma dagli stessi. “Delenda est. Sembra essere questa dunque la sintesi della triste vicenda dell’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi pubblici locali di Roma Capitale. La frase di Catone il Censore, che abbiamo preso a prestito, marca la fine, di fatto, dell’Agenzia decretata dal Comune di Roma” si legge ...