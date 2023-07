L' auto del film Barbie esiste davvero o è solo un oggetto di scena?

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'delè una favolosa Chevrolet Corvette C1, ovviamente nella tinta rosa che più si addice alla bambola della Mattel. Ildiretto da Greta Gerwig, con protagonista Margot Robbie, è appena uscito e la sua macchina è diventata già undel desiderio. Si tratta della prima generazione di Corvette, quella nata negli anni Cinquanta e in particolare di un modello del 1956 che per l'occasione è stato ridisegnato con il rosa un po' ovunque, dalla carrozzeria, al cruscotto e fino al volante, più tanti altri dettagli. Tuttavia, la domanda che tutti si pongono è se sia effettivamente un veicolo reale o se siaundi. Cerchiamo di capire e partiamo dal fatto che la Corvette originale hadue posti, ...

... poi obbligata a salire su un'. I due presunti carnefici, quindi, l'avrebbero portata in un appartamentocentro storico dove per quasi due giorni l'avrebbero picchiata e violentata a turno . ...... quelle dell'energia, della farmaceutica, della cosmetica o dell'. Con la successiva disintegrazioneGruppo Ferruzzi - Montedison, si è perduta invece una fetta importante della storia e...Una tromba d'aria ha investito Cernusco sul Naviglio e i comuni limitrofi, provocando danni a case e. (Fonte Prima la Martesana) - Leggi le newsmaltempo in ...

Le auto elettriche più vendute in Cina nei primi 6 mesi del 2023 InsideEVs Italia

Amazon ripropone il suo Echo Auto con una seconda generazione più compatta ed elegante, ma si tratta di un accessorio davvero utileLa Stazione dei Carabinieri di Tempio Pausania, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa da ...