Lautaro | tentazione Arabia | per il bomber pronto un contratto da 60 milioni all’anno

(Di venerdì 21 luglio 2023) Decine di fuoriclasse sono finiti nel mirino dell’Saudita, da Cristiano Ronaldo a Benzema, passando per Kantè e Koulibaly, i club multimiliardari però stanno facendo acquisti anche in Serie A: Brozovic, Sergej Milinkovic Savic (vedi articolo) e Fofana. Ora l’occhio è puntato suMartinez, l’agente del numero 10 ha infatti sul piatto un’offerta da uno dei club sauditi del fondo PIF (Public Investment Found), come riporta TyC sports, si parla di 60netti a stagione per 4 anni. Un totale di 240. Il toro non ha dato via libera, dunque non ci sono stati contatti finora con l’Inter. Dopo aver visto andar via alcuni pilastri della squadra nerazzurra, come Samir Handanovic (11 anni), Marcelo Brozovic (8 e mezzo) e Danilo D’Ambrosio (9 e mezzo),è sempre più leader ...

L'idea del Real Madrid per l'attacco:dall'Inter Il bomber di Bahia Blanca in questa ... A queste cifre sarebbe difficile per la dirigenza nerazzurra resistere alladi una cessione, ......e va bene anche che segni, perché anche lui segnerà". Per quanto riguarda invece Di Maria, Scaloni ha aggiunto: " Oggi non era pronto per giocare . Averlo in panchina è sempre una. ...... ma ormai il belga è un giocatore esperto e in grado di resistere alladi accelerare i ... che si è scontrato anche con la poca verve diMartinez , sbloccatosi solo ultimamente. Ora ...Elye Wahi è il nuovo nome per l'attacco dell'Inter sul calciomercato: il Montpellier chiede una cifra elevata per liberare il proprio centravanti ...Lautaro a parte, l'attacco dell'Inter è oggi ancora un cantiere aperto. Dopo l'improvviso addio a Lukaku e Joaquín Correa notoriamente sul mercato, i rinforzi da regalare a Inzaghi per il reparto offe ...