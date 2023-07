Lautaro Martinez | offerta choc dall' Arabia Saudita | 240 milioni

(Di venerdì 21 luglio 2023) Sirene arabe anche peranche se, almeno per il momento, i tifosi dell'Inter possono stare tranquilli. Secondo quanto filtrato'Argentina, l'attaccante campione del mondo nello scorso mese di dicembre e fresco capitano nerazzurro avrebbe ricevuto un'monstre: 60di euro a stagione con contratto quadriennale per trasferirsi nel deserto. A quanto risultae voci giunte'Argentina,non avrebbe aperto all'ipotesi di abbandonare Milano e al momento non esiste alcuna trattativa. La proposta, però, è arrivata e il calciomercato è ancora lungo... TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

