Lautaro Martinez il centro dell’universo Inter! Nuovo leader ? CdS

(Di venerdì 21 luglio 2023)guida ilcorso dell’Inter dopo gli addii di Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic e Skriniar. Tutti a lezione dal ToroCORSO ? Ildi riferimento dell’Inter si chiama. Il Toro diventa la guida, la pietra angolare e ilindiscusso di questa nuova Inter senza più i senatori: da Handanovic, 11 anni di militanza, a D’Ambrosio, 9 anni e mezzo, fino a Brozovic, 8 anni, e Skriniar 5. Ora è il Toro, sia per gradi che pership tecnica e carismatica, a diventare il vero e unico capitano nerazzurro. Il vice sarà Barella.è chiamato all’anno della consacrazione definitiva. L’Inter punta a vincere nuovi trofei e in ...

(©LaPresse) - Calciomercato.itSono andati via Marcelo Brozovic e Sergej Milinkovic - Savic, ma potrebbero non essere gli unici a dire addio al massimo campionato in questa sessione ...... solo su Instagram, da 35mila a 80mila nel giro di poche settimane), l'arrivo a Lenna di personaggi famosi (da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker, daa Belen Rodriguez, senza ...... che controlla Al - Ittihad, Al - Ahli, Al - Nassr e Al - Hilal, le quattro principali squadre della Saudi Pro League, è, attaccante legato all'Inter da un contratto in scadenza nel ...

Offerta esagerata per l'attaccante argentino: in Arabia Saudita sono pronti a riempire d'oro il calciatore dei nerazzurri ...Il bomber dell'Inter Lautaro Martinez avrebbe estimatori in Arabia Saudita che potrebbero fargli un'offerta di 60 milioni l'anno per quattro stagioni ...