Latteria Soresina con il Gorgonzola vince la medaglia d’oro come miglior formaggio italiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Al primo colpo ildiha fatto centro. In una delle vetrine internazionali più importanti al mondo, l’International Cheese & Dairy Awards svoltasi nella contea dello Staffordshire in Inghilterra, infatti ilDolce Cremificatoha vinto non solo laDOP ma, ancor più importante,in assoluto. Dichiara il Direttore Generale diMichele Falzetta: “Solo pochi mesi fa – per la precisione a gennaio 2023 – abbiamo concluso l’acquisizione da parte di ...