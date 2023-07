Latina Fontana di piazza del Popolo e il laghetto del parco San Marco tornano in funzione

... USA e America. Una storia di successo che ha da poco concluso i suoi primi settant'anni, ma che continua a guardare avanti, al futuro Fabrizioconosce a fondo l'azienda: dopo aver ...... riqualificazionestorica e connessione con green way; istituzione del monumento naturale "Lo schioppo", in più fasi; riqualificazione dei viali alberati e marciapiedi via America, via ...Fiestacon Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 ... Villa Mariani, viaVecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922 19.00 . 'Bordighera ...La fontana di piazza del Popolo e il laghetto del parco San Marco tornano in funzione. Nella piazza principale di Latina i lavori sono in corso: ...In corso lavori di manutenzione per riportare alla funzionalità la Fontana di Piazza del Popolo e il laghetto di Parco San Marco.