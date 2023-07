Larissa Iapichino non si ferma più | a Montecarlo vola a 6 | 95 Imbattibile in Diamond League 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023) Inarrestabile,arriva ancora a un passo dai sette metri ed ènella. L'azzurra vinche anche a, ed è la terza vittoria su tre nel lungo sul massimo circuito di atletica: e il salto finale è da applausi perchéa 6,95, misura con la quale supera in extremis la statunitense Tara Davis (6,88) e la serba Ivana Vuleta (6,86) a un mese dai Mondiali di Budapest

Terza vittoria in Diamond League per Larissa Iapichino. La 21enne toscana, tesserata Fiamme Gialle, dopo i successi di quest'anno di Firenze e Stoccolma, si ripete nella tappa del Principato di Monaco. L'azzurra vola all'ultimo salto con 6,95 (+0.3). AGI - Record personale all'aperto migliorato di due centimetri e portato a 6,95 metri e vittoria anche a Montecarlo. Larissa Iapichino ha vinto la gara di salto in lungo del meeting 'Herculis', nona tappa della prestigiosa Diamond League di atletica leggera. La finanziera fiorentina ha ottenuto la misura del primato personale all'ultimo salto.

Per Larissa Iapichino terzo successo in Diamond League dopo Firenze e Stoccolma con il primato personale all'aperto. Manca meno di un mese al Mondiale di Budapest ...L'atleta fiorentina e grande tifosa della Viola, Larissa Iapichino, vola durante il meeting di Monaco della Diamond League 2023, stampando la misura di ...