L' anno molto difficile del vino

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’offensiva dell’Europa con gli allarmi sulla salute, i forti interessi su bevande alternative, la posizione ideologica che l’agricoltura - soprattutto quella «sana» - sia incompatibile con l’ambiente. Ma c’è anche una sovrapproduzione che, causa la crisi economica e i cambiamenti nei consumi, mette in difficoltà questo settore cruciale del Made in Italy. Paiono lontanissimi i tempi in cui sir Winston Churchill alla Camera dei lord portando il Regno Unito in guerra incitava: «Noi non combattiamo per la Francia, ma per lo Champagne». Sia detto per inciso: la riserva che produceva per lui e ancora si produce col suo nome Pol Roger è un gran bel bere. Solo che ora le cose sonocambiate: l’Europa combatte lo Champagne come il Chianti, il Barolo come l’Amarone, i grandi bordolesi come i Douro, i Cava come i Borgogna. Vuole cancellare ile ci sta ...