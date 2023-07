Lampedusa ancora sotto pressione E l' Italia richiama l' Ue | Agire sulle partenze

Erano da poco passate le 10 quando il piccolo, per motivida accertare, è caduto nel vuoto dalla terrazza dell'appartamento sito in via Tomasi di, a Villafranca Tirrena, in provincia ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sicilia Nave di Banksy fermata a. Avrebbe ostacolato soccorsi La nave Louise Michel, dell'omonima Ong, è stata sottoposta a fermo ...... che ha salvato 462 vite in mare tra il 15 e il 16 luglio, dopo una sosta a, in Sicilia, ... Costringendo questa nave a inutili trasferimenti e soste si impedisce,una volta, la sua ...

Lampedusa, ancora sbarchi di migranti sull'isola: arrivi salgono a 1.124 Sky Tg24

Con ogni probabilità qualche peschereccio con le reti a strascico ha tranciato di nuovo il cavo sottomarino che parte da Licata e arriva a Lampedusa ...Nove barchini sono stati soccorsi nelle acque antistanti l'Isola. Tutte le persone a bordo hanno riferito di essere partite da Sfax, in Tunisia ...