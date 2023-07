Cos'ècervello Un'è un minuscolo animale unicellulare che può essere trovato in acqua dolce calda come laghi e fiumi. Generalmente,entra attraverso il naso e viaggia ...Cos'ècervello Un'è un minuscolo animale unicellulare che può essere trovato in acqua dolce calda come laghi e fiumi. Generalmente,entra attraverso il naso e viaggia ...Come agiscecheil cervello. Per evitare'infezione da Naegleria fowleri , gli esperti consigliano di evitare'uso dell' acqua del rubinetto per il lavaggio nasale e di utilizzare ...

L’ameba mangia-cervello, parliamone Il Post