L’AI può hackerare la mente delle persone?

(Di venerdì 21 luglio 2023) La massima arte dell’uomo nella relazione con le altreè lo storytelling, la capacità di raccontarestorie per spiegare o convincere gli altri di un pensiero che abbiamo. Oggipotrebbe diventare più brava dell’uomo a utilizzare questo strumento di convincimento. Tipicaè la politica ad aver utilizzato questo metodo dipingendo una crisi più grave di quella che fosse per poter attuare misure impopolari o un nemico più cattivo e pericoloso per poterlo attaccare senza remore. Oggi le AI generative hanno capacità di identificare le vulnerabilità in un programma e scrivere del codice per poterlo violare. Ci sono già diversi esempi di programmi sviluppati in questo senso chiamati “Zero day” proprio perchè da quel giorno zero parte la ricerca di possibili soluzioni a quel tipo di nuovo attacco ...