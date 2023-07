Lady Gaga fa una strana richiesta sul set di Joker 2

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 luglio 2023) Manca più di un anno all’uscita di: Folie à Deux, ma già arrivano le prime curiosità divulgate per creare hype. Il direttore della fotografia del film, Lawrence Sher, ha rivelato chesul set ha chiesto di essere chiamata Lee. “Sono così felice che ci sia anche lei. Sarà una fortissima aggiunta a questo film e darà vita a un tipo di magia molto simile a quella creata da Joaquin Phoenix. La combinazione di questi due sarà esattamente ciò che speriamo, il che è molto emozionante, perciò ogni giorno sul set troveremo quella magia, magari con un pizzico di follia. Ci piace quando c’è un po’ di caos. Non conoscevo affatto Stefani. E per tutta la prima settimana ho avuto la sensazione che non ci fossimo connessi davvero. E poi a un certo punto il suo assistente mi ha detto: ‘A Stef piacerebbe se la chiamassi semplicemente Lee ...