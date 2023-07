La Wagner è nella Repubblica centrafricana per restarci

(Di venerdì 21 luglio 2023) A un mese dall’ammutinamento del gruppo, non è chiaro quali siano oggi i ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...di precisione contro i siti di produzione e stoccaggio di imbarcazioni senza equipaggio... 20 lug 13:11 FOTO - L'addestramento dei mercenariin Bielorussia Fotogallery - L'addestramento dei ...Da allora laè presente in modo continuo nel paese, dove ha guadagnato popolarità e ... Altri cambiamentinuova costituzione includono il divieto per chi detiene una doppia cittadinanza di ...Da Vilnius, Zelensky, che voleva una data per l'ingresso dell'UcrainaNato, è tornato un po' ... Putin e lo spettro del GruppoI mercenari del Gruppoe il loro capo Evgheny Prigozhin ...

La Wagner torna nell'ombra: lavorerà per la Russia ma solo all ... Analisi Difesa

La politica del paese è in ostaggio degli uomini di Prigozhin, che all’azione militare uniscono quella della propaganda prorussa e antioccidentale. Le violenze, i piani di Mosca, la convivenza con ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev ha iniziato a usare le bombe a grappolo statunitensi. LIVE ...