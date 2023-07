La vita ti offre limoni? Abbinaci Champagne

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 luglio 2023) Si intitola “The Zest Is Yet To Come” ed è il primo ricettario in assoluto della Maison Krug, che ha deciso di celebrare le sue ultime novità, Krug Grande Cuvée 171esima edizione e Krug Rosé 27esima edizione, raccogliendo le originali creazioni gastronomiche di 112 brillanti chef delle Krug Ambassade di oltre 25 Paesi. Tutti i piatti ispirati al limone sono stati creati dagli chef che nei loro locali hanno una selezione dei prestigiosi, e hanno voluto ideare delle ricette in abbinamento partendo da un prodotto povero ma di grande personalità, esattamente come la “ricetta” di questo. Tra i grandi protagonisti del libro per l’Italia Enrico Bartolini, e poi gli chef Anne-Sophie Pic, Tim Raue, Hélène Darroze, Juan Amador, Umberto Bombana, Guillaume Galliot, Hiroyuki Kanda, Tristin Farmer, Björn Frantzén, Pepijn Vanden Abeele e Aldo ...