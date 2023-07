(Di venerdì 21 luglio 2023) Il centrocampo rifatto da zero e l'attacco con una forma completamente, lasciando Leao e Giroud meno soli e dando a Pioli la possibilità di cambiare modulo. Oppure di restare al vecchio, caro, 4-2-3-1 ma allungando le rotazioni e alzando il tasso di qualità ben oltre quello della scorsa stagione quando nel momento della verità il gap tra i rossoneri e gli altri è stato scavato proprio dalla scarsezza delle alternative. Il mercato del nuovodi Furlani e Moncada andrà giudicato sul campo, visto che molte sono scelte di giocatori in cerca di rilancio o ragazzi che devono completare la propria crescita. Però ha il pregio di essere un mercato riconoscibile nelle sue strategie. Un mese dopo la cessione choc di Sandro Tonali al Newcastle il piano ora appare chiaro e con esso anche la decisione di chiudere con Paolo Maldini e Frederick Massara ...

Il centrocampo rifatto da zero e l'attacco con una forma completamente, lasciando Leao e Giroud meno soli e dando a Pioli la possibilità di cambiare modulo. Oppure di restare al vecchio, caro, 4 - 2 - 3 - 1 ma allungando le rotazioni e alzando il tasso di qualità ...Oggi sono qui, più carico che mai, con una maturità, con una motivazione: non ho ... Un esempio "Non sarei andatodalla Ducati. Avevo delle possibilità: ne ho scelta una e non l'...Apple Watch Ultra per dimensioni, peso e look ha un'identità del tutto. Schermo Quando si ... sensori più evoluti e così. Funzioni comuni a tutti gli Apple Watch Sarebbe troppo lungo ...

La via diversa del Milan verso lo scudetto Panorama

Niente algoritmi e Money Ball ma un mercato con caratteristiche chiare: ecco come Furlani e Moncada stanno disegnando la rosa consegnata a Pioli