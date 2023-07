La verità nascosta dietro le donazioni di abiti

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 21 luglio 2023) I negozi dell’usato mi sono sempre sembrati posti rassicuranti, luoghi coscienziosi in cui i vestiti dismessi vengono rivenduti per essere indossati di nuovo. O meglio, per essere re-loved, come ha iniziato a dire da qualche tempo l’industria della moda. Grazie a questo processo si ottengono profitti utili alle associazioni di charity: supportano truppe, salvano cuccioli abbandonati, cercano la cura per il cancro. Eppure, come molte persone, non conoscevo la storia completa. In seguito al boom dello shopping online e ai trend di TikTok per gli acquisti ingordi sui siti di fast fashion, i negozi e le app dell’usato negli ultimi anni sono cresciuti esponenzialmente. Nei piccoli centri i negozi fisici hanno smesso di essere un luogo dove acquistare merci, trasformandosi in luoghi dove smaltirle. Secondo uno studio inglese, indossiamo circa il 44% dei vestiti che possediamo. Quando abbiamo ...