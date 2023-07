La triste gioia di Mohoric al Tour de France

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Quando alla fine deldemanca poco e le energie rimaste sono ancor meno dei giorni che mancano a Parigi, c'è un'unica cosa da fare: fregarsene di ciò che le gambe suggeriscono, che è sempre il riposo, e fare affidamento solo sulla testardaggine. Mateje Kasper Asgren sono uomini di gamba buona e testa dura, gente che non ha paura del mal di gambe, del vento, di sbagliare per troppa foga. Gente che ama pedalare e non si sbaglia mai per troppo amore. Si sono ritrovati fianco a fianco sul rettifilo finale che portava sotto lo striscione d'arrivo. Al primo era da un po' che non accadeva, al secondo era successo ieri. Kasper Asgren aveva scelto il momento giusto per dare avvio alla sua volata, Matejforse aveva aspettato un filo di troppo ad accelerare. Ha però insistito, non poteva sbagliare, ...