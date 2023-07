La teoria dei colori darà una svolta al vostro make up

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023) Se vi siete mai chiesti qualifunzionino meglio con la vostra carnagione o con il colore dei vostri occhi, è fondamentale familiarizzare con ladeiper far fare un upgrade alup. Ladeiè uno strumento spesso utilizzato per aiutare a formulare combinazioni complementari in tutto, dalla pittura agli abiti e, ovviamente sì, anche al trucco. Ladeifarà fare un upgrade alup, parola diup artist La truccatrice Alex Byrne ha rivelato a Byrdie una vera e propria guida su come usare la ruota deiper ottenere combinazioni di trucco perfette per ogni occasione e senza il minimo sforzo. Familiarizzare con i ...