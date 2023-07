La Strega fa spazio in organico | anche Veseli al passo d’addio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ritiro di Roma si avvicina e Marcello Carli accelera sul mercato. Dopo Improta a undal raggiungere Caserta al Cosenza, il dt giallorosso è vicino a cedereFrederic. Il difensore albanese sta per passare al Fatih Karagümrük, compagine di Istanbul. Trattativa in via di definizione, tanto che il calciatore non si è presentato questa mattina nel Sannio per sostenere il primo allenamento agli ordini di Matteo Andreoletti. Si chiude dopo una sola stagione, dunque, l’esperienza in giallorosso per il difensore albanese, prelevato la scorsa estate dalla Salernitana.saluta dopo aver collezionato 21 presenze in giallorosso, alleggerendo le casse societarie del club di via Santa Colomba e permettendo a Carli di liberare caselle in. L'articolo ...