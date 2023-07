' La strada non è un posacenere' | campagna Anas per prevenire incendi da sigarette accese Secondo anno

Il claim della campagna è 'Laè un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio'. Un mozziconespento, lasciato cadere per, mette a rischio l'incolumità fisica di ......una, anziché navigare a vista. Entro il 2026 il Paese ha circa un miliardo di euro per portare a compimento 60mila posti in nuovi studentati. Il governo smetta di dormire e si attivi per...... Bitwise, VanEck, WisdomTree, Fidelity e Invesco hanno avuto il via libera, aprendo laalla ... Tuttavia, il problema principale è che al momentoesiste ancora un ETF Spot Bitcoin sul mercato ...

'La strada non è un posacenere': rischio incendi, la campagna dell'Anas Agenzia ANSA

Durante un questione time al Senato, il ministro dei Trasporti ha anche proposto sanzioni per chi abbandona animali sulle strade ...È accaduto mercoledì a Tripoli, in Libano. La piccola, coperta di lividi rossastri, è stata poi curata in ospedale (e verrà presto adottata) ...