La sorpresa incredibile che troverai nella tua busta paga ad agosto

(Di venerdì 21 luglio 2023) Oggi Notizie **Grande novità per i lavoratori dipendenti: aumenti ingrazie al taglio del cuneo fiscale!** Finalmente una notizia positiva per i lavoratori dipendenti! In questa calda estate, milioni di lavoratori riceveranno una lietaloro. Dopo mesi di incertezze e misure di sostegno, il governo Meloni ha deciso di aumentare il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi più bassi. Il taglio del cuneo fiscale è stato aumentato a partire da questo mese e si vedrà proprio nelle bustedi. Secondo quanto riportato da fanpage.it, il governo ha deciso di aumentare di 4 punti il taglio del cuneo contributivo per chi guadagna fino a 35mila euro all'anno. In parole più semplici, ciò significa che gli ...

