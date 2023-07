La scomparsa del ministro Qin e la nuova ondata Covid Misteri cinesi

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ildegli Esteri cinese, Qin Gang, ex ambasciatore negli Stati Uniti, non appare in pubblico da quasi un mese, saltando anche eventi di rilievo come la recente conferenza dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) o l’accoglienza degli ultimi funzionari dell’amministrazione statunitense arrivati a Pechino. Non ci sono state spiegazioni ufficiali per la sua assenza, se non un breve accenno a “motivi di salute” prima della riunione dell’Asean. Qin è è stato sostituito sempre dal suo superiore, il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Wang Yi, e anche questo cambiamento di protocollo ha contribuito a scatenare le speculazioni sul fatto che ilsia finito sotto un qualche genere di inchiesta da parte del governo. Ma potrebbero esserci anche qualcos’altro. Narrazioni e interessi Alla domanda su dove si ...