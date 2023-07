La Regina della Rete | le origini del successo digitale di Giorgia Meloni

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 luglio 2023) Esiste una correlazione tra l’ascesa politica in uno con la vittoria elettorale del 25 settembre 2022 da parte di Fratelli d’Italia e del suo leader, nonché attuale Presidente del Consiglio,, e una oculata strategia di presidio delle piattaforme social da parte di quest’ultima? È questa la domanda di fondo alla quale provo a dare una risposta nel libro, “” (Graus Edizioni 2023). Una risposta che prende le mosse dal censimento - che tiene assieme gli anni dal 2019 al 2022 - delle interazioni incassate dagli account sulle quattro piattaforme social e delle menzioni ottenute nel mare magnum. Sia chiaro, a scanso di equivoci, l’obiettivo non è certo verificare la fondatezza dell’equazione, peraltro semplicistica e fuorviante che spaccia maldestramente un like per un voto, quanto, al contrario, ...