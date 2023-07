La Rai si tiene i profili social di Che Tempo Che Fa Fazio | Littizzetto e Lagerback non ci stanno

(Di venerdì 21 luglio 2023) CheChe Fa su Facebook Fabioe la Rai si erano lasciati in un clima di apparente serenità. “Non potrei mai parlarne male”, ha ripetuto il conduttore. Ora, però, è tensione per quello che il neo volto del Nove considera evidentemente uno sgarbo: l’azienda pubblica ha infatti deciso di trattenere gli account(Instagram, Facebook e Twitter) di CheChe Fa e utilizzarli come pagine di archivio per riproporre contenuti trasmessi dal programma dal 2020 al 2023. Del resto tanti follower hanno un valore economico, perchè la Rai avrebbe dovuto cederli ad un concorrente? Il “fattaccio” si consuma due giorni fa: daidella trasmissione scompare il faccione die “giganteggia” il logo della Rai, a rimarcare la titolarità dell’azienda sull’attività ...

La scelta di Fabio Fazio di non rinunciare al marchio Che tempo che fa e, anzi, di riproporre la trasmissione nello stesso format sul Nove, evidentemente, non è stata presa bene dai vertici. E anche la nuova bio (su Twitter) non lascia spazio a particolari interpretazioni: "Archivio del programma stagioni 2020/2023". 'Che tempo che fa', come certificato lo scorso maggio da una ... Fabio Fazio, come noto è passato in forze a Discovery, ma gli account social di "Che tempo che fa" restano nelle mani della Rai.