La ragazza e l’ufficiale | le anticipazioni trama e cast della settima puntata

(Di venerdì 21 luglio 2023) , 21 luglio Questa sera, venerdì 21 luglio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda lade La, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993)scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Dopo una lunga giornata alla ricerca di informazioni sulla famiglia di Sura, Seyit e Sura fanno finalmente ritorno all’hotel Cheref. Ad accoglierli ci sono Ali e Yahya, i quali consegnano segretamente a Seyit una lettera da partebaronessa Lola. Nella lettera viene scritto che le armi che stavano contrabbandando sono state sequestrate, e che Galip è stato fatto prigioniero. Seyit dovrà escogitare un piano per risolvere la ...

Stasera , venerdì 21 luglio 2023, appuntamento con la puntata de La. La Fiction turca , che vede tra i protagonisti'affascinante Cesur di Brave and Beautiful , va in onda alle ore 21.45 su Canale5 . Scopriamo insieme le Anticipazioni degli ...... nel pomeriggio del 7 agosto del 1990, unadi nome ... Per adesso questa serie non ha ancora un titolo. Si sa però ... Si sa però che'arco narrativo sarà abbastanza dilatato da ...... tentando più volte di approcciare e di toccare la. I due ... I due turisti spaventati tentavano di allontanarsi, ma'uomo li ... veniva arrestato per resistenza e violenza a Pubblico, ...