La Ragazza e l’Ufficiale | anticipazioni ottava puntata di venerdì 28 luglio 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lae l'Ufficiale S1 Ep22 – E’ tutto pronto per le nozze di Shura e Kurt Seyit, ma lui è in ritardo. Shura comincia ad agitarsi perchè non capisce cosa stia succedendo. Quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita si trasforma in un incubo. Nessuno sa dove sia Seyit, ma la giovane è convinta che gli sia successo qualcosa. Ripensa agli ultimi momenti passati con lui e non riesce a darsi pace. Non crede a una presunta lettera in cui pare che il suo uomo sia scappato via con la baronessa. Non immagina nemmeno che Petro abbia potuto tramare contro di lei e Seyit per tutto il tempo. Ha fatto in modo che in una lettera risultasse che Seyit l’aveva tradita con la baronessa, quando invece è stato proprio lui a farlo prigioniero (tramite un contatto) su una nave diretta in Russia. Anche per Kurt è un vero incubo, ed è consapevole che sta andando ...