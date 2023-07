La ragazza e l’ufficiale anticipazioni 28 luglio 2023 | Seyit e Sura sempre più lontani?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 21 luglio 2023) Nella puntata de Lache vedrete venerdì 28alle 21:20 su Canale 5! Il protagonista Kurtsi trova in grossi guai: arrestato da Petro poco prima del matrimonio con ?ura, rischia la vita in una prigione russa. Nel frattempo, una notizia sconvolgente riguardante Valentina scuote ?ura, che decide di trasferirsi a Istanbul e iniziare a lavorare in una farmacia. La ricerca della verità e l’amore proibito si intrecciano in un intenso mix di emozioni! Lapuntata del 28, la verità su Valentina In questa nuova puntata, il destino di Kurtsembra appeso a un filo quando Petro ordina il suo arresto. Sposarsi con ?ura sembra impossibile, ma il coraggio e ...