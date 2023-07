La Promessa anticipazioni dal 24 al 28 luglio 2023 | Jana lotta contro i suoi sentimenti

La: Ledell'episodio di oggi 21 luglio 2023 Nella puntata di Ladi oggi - 21 luglio 2023 - Manuel tornerà alla carica con Jana . Il ragazzo, sempre più deciso a ...... la puntata di oggi 21 luglio 21 LuglioTVLa: la puntata di oggi, 21 luglio 21 LuglioTVTerra Amara, la puntata di oggi 21 luglio 21 ...Scopriamo leLaLa: la puntata del 21 luglio Dopo avere baciato Jana, Manuel le confessa il suo amore. Maria interrompe il momento romantico, non ...

“La promessa”, le anticipazioni: una relazione segreta Tv Sorrisi e Canzoni

Nelle nuove puntate di Un Altro Domani, presto in onda, il matrimonio va a monte a causa dell’omicidio di Ines. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla soap spagnola di Canale 5.Nella quarta stagione di Terra Amara in arrivo il protagonista di My Home My Destiny, l'affascinante Ibrahim Celikkol. Conosciamolo meglio.