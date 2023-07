La pericolosità delle posizioni del ministro degli Esteri ucraino di E Basile

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Abbiamo ascoltato le dichiarazioni delAffariKuleba in una trasmissione del programma Otto e Mezzo de La7. Devo dire che non ho potuto non provare una dolorosa indignazione nell’ascoltare metafore calcistiche quasi la guerra fosse un gioco e non implicasse la sofferenza di un popolo, il massacro di un’intera generazione di Ucraini. Ilparte da assunti fideistici quasi non fossimo nel 2023 ma ancora nel sedicesimo secolo quando si combattevano guerre di religione. E’ del resto confortato dalla propaganda occidentale. La storia recente è abolita. La “ingiustificata e non provocata” aggressione russa costituisce una minaccia di invasione da parte del nuovo zar imperialista che vuole dominare sull’Europa tutta, fino a Lisbona come ha ripetuto un ascoltato e simpatico giornalista. Quindi è ...