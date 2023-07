La One UI 6 0 a bordo di tanti Samsung Galaxy presto e non solo su S23

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 luglio 2023) La One UI 6.0, insieme all’aggiornamento Android 14, non sarà esclusiva assoluta delS23. Di certo, l’ormai rilascio imminente della prima beta sarà prima dedicato all’attuale serie ammiraglia ma, contemporaneamente, peraltri dispositivi sono in corso i test su strada per portare avanti il corposo e imporssimo update. L’informatore Tarun Vats ci aggiorna sui passi in avanti compiuti proprio dalla sperimentazione del prossimo aggiornamento. Mentre per ilS23, il rilascio della prima beta pubblica dovrebbe davvero esserequestione di giorni (di certo entro fine luglio), non bisogna sottovalutare un secondo fronte dei lavori software. In effetti, proprio come ci comunica il leaker appena citato, sarebbero partiti ...