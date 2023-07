La nuova lettera dell’Agenzia delle entrate fa paura | altro che rottamazione

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’Agenziavuol riscuotere: molti italiani potrebbero ricevere una, e c’è da aver, dato che la comunicazione ha a che fare con i debiti. Non è mai bello ricevere una missiva dall’AgenziaEntrato, dato che il 90%volte rimanda a una richiesta di soldi. Negli ultimi giorni si è parlato spesso dio di definizione agevolatacartelle. Ma laè ancora lontana e di fatto è scaduta la proroga che ha spostato dal 30 aprile al 30 giugno la scadenza per le riscossioni. Unadall’Agenzia: ecco cosa contiene – ilovetrading.itQuindi che succede? In pratica, il concessionario alla ...