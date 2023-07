La Nazionale Italiana e la Tenda rossa

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 21 luglio 2023) : ovvero quando gli azzurri “salvarono” dei dispersi al Polo Nord Nel 1928 le Olimpiadi di Amsterdam si svolgono in un’atmosfera radicalmente trasformata rispetto alle precedenti edizioni. Tre anni prima,infatti i francesi hanno abbandonato definitivamente la zona industriale della Ruhr e nel dicembre dello stesso anno è stato firmato il Patto di Locarno, che varrà a Briand e Stresemann il Premio Nobel per la Pace. L’Italia, in questo rinnovato spirito olimpico, si presenta alla semifinale del torneo olimpico dopo aver battuto la Spagna, in una partita che è passata alla storia per quanto accaduto a parecchi chilometri di distanza. Questa incredibile nota a margine racconta che, durante le fasi più concitate del match, in un punto imprecisato dell’immensa distesa di ghiacci del Polo Nord, un gruppo di uomini disperati attendeva che qualcuno al mondo sentisse i loro appelli di ...