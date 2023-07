La memoria tradita di Samuel Paty

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il fondo «Marianne», in onore del professore decapitato nel 2020 da un terrorista islamico, è stato usato in modo molto, troppo disinvolto dal viceministro Marlène Schiappa. Un abuso che il governo ora rischia di pagare caro. Rischia di essere morto per niente:, decapitato da un estremista islamico, viene nuovamente tradito dalle istituzioni francesi, le stesse che in quei giorni di metà ottobre 2020 l’avevano lasciato solo. Un fondo da 2,5 milioni di euro, battezzato «Marianne» che avrebbe dovuto contrastare proprio quelle derive che hanno portato alla morte del giovane professore è ora oggetto di un’inchiesta penale, in aggiunta a quella di una commissione parlamentare che ha presentato pochi giorni fa un durissimo rapporto conclusivo, che definisce «opaco e ingiusto» il processo di selezione delle associazioni da ...