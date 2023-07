La meditazione | il diario | l’acqua piovana | il marinaio Tim Shaddock spiega come è sopravvissuto per due mesi nel Pacifico

(Di venerdì 21 luglio 2023) A meno di una settimana dal miracoloso salvataggio, Tim– ilaustraliano di 51 anniper duealla deriva nell’Oceano– racconta la sua avventura. Nel 2020, l’uomo decide di dare una svolta alla propria vita e si dà un nuovo obiettivo: raggiungere la Polinesia francese attraversando l’Oceano. Dopo aver lasciato il suo lavoro in un’azienda australiana,si trasferisce in Messico e acquista un catamarano. «Una volta che raggiungi il, il vento e la corrente sono dietro di te, è a senso unico, non puoi tornare indietro», ha raccontato l’uomo. Negli ultimi tre anni,si è allenato nella porzione di oceano al confine tra Messico e Stati Uniti. Ed è proprio in una ...

Per mantenere la lucidità mentale, Shaddock ha raccontato di aver fatto ricorso alla meditazione e di aver scritto una sorta di diario di bordo. Fondamentale anche la piccola tettoia installata sulla