La legge di bilancio alzerà tutta la polvere che il governo Meloni ha nascosto sotto il tappeto

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 luglio 2023) Come quasi sempre accade a luglio i giornali sono pieni di polemiche inutili, come le chiamava Nanni Moretti che in “Aprile” ci riempiva un faldone, dopodiché facendola breve sappiamo tutti che la politica è molto debole, a partire dalper finire ai partiti dell’opposizione non si salva nessuno. Nota il direttore del Foglio Claudio Cerasa che «la fragilità delè evidente» per poi concludere con una specie di salto carpiato che «è in stato di grazia»: non afferriamo bene il nesso tra premessa e conseguenza ma forse si vuole dire che in una parte del Paese domini una illusione ottica che fa vedere una presidente del Consiglio forte e capace alla guida di un esecutivo molto mediocre. Può darsi: ma nella realtà se così fosse non cambierebbe nulla. Finora lei o ha rinviato (giustizia, riforme, Pnrr) o ha sfruttato un ...