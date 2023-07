La grazia e il regime. Il caso Zaki conferma l’assenza di diritti umani in Egitto

Intanto però "abbiamo portato a casa laper questo giovane ricercatore, e credo che il ... Naturalmente, nessuno può essere così ingenuo da pensare che nella annosa trattativa con un...... clamorosa, poi, dopo neppure 24 ore, lapresidenziale) servano anche a liquidare per sempre l'altro caso, per idi Al Sisi senza dubbio il più scomodo e ingiustificabile, è molto ......che iladotta verso molti attivisti politici e non è chiaro se le parole pronunciate dalla premier italiana Giorgia Meloni " che prevedevano l'arrivo di Patrick in italia 24 ore dopo la...

La grazia e il regime. Il caso Zaki conferma l'assenza di diritti umani

Una buona notizia, ma dimostra che davanti all’arbitrio servono sempre pressioni internazionali. Lo stato drammatico della dissidenza al Cairo. Le pressioni e ...Il governo rivendica la liberazione dello studente egiziano laureato in Italia. La verità è che rispetto agli anni di Regeni (2016) l’Egitto gioca oggi un ruolo decisivo su molti dossier che ...