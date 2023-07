La grandine copre il sentiero | escursionista si perde in montagna

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 luglio 2023) Aviatico. Il maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Bergamo nella mattinata di venerdì (21 luglio) ha provocato disagi ad abitazioni, strutture e alberi, ma non solo. Un uomo si stavando ina causa della, che aveva coperto il: decisivo è satto l’intervento dei vigili del fuoco. L’, un cinquantenne della Val Seriana, era partito da Aviatico e, dopo aver raggiunto il monte Suchello, contava di scendere a Barbata e a rientrare attraverso il525 al punto di partenza. Poco prima di mezzogiorno, però, è stato sorpreso dal maltempo e si è trovato non piu in grado di individuare la strada corretta per rientrare. Così ha immediatamente attivato i soccorsi. Una volta comunicata la posizione (e aver rassicurato sulle proprie ...