La giornata di calciomercato live | un club saudita offre a Lautaro un quadriennale da 240 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ladidi oggi venerdì 21 luglio: Ore 11.16 – Caprile al Napoli fino al 2028, andrà in prestito per un anno all’Empoli Nicolò Schira: Fatto fatto e confermato! Elia Caprile a Napoli da Bari. Contratto fino al 2028. Pratiche completate. Giocherà per l’Empoli in prestito in questa stagione. Done Deal and confirmed! Elia #Caprile to #Napoli from #Bari. Contract until 2028. Paperworks completed. He will play for #Empoli on loan this season. #transfers https://t.co/Sh20gQuQx7 — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2023 Ore 11 – Ununda 240Secondo quanto riporta Tyc, unavrebbe contattatoMartinez per ...