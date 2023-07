La critica di Zuppi alla politica | “Ha interessi modesti ed è ignorante | dovremmo diffidarne ma ne siamo vittime Così democrazie più fragili”

(Di venerdì 21 luglio 2023) “Uno dei problemi di oggi e? proprio il divorzio tra cultura e, non solo per i cattolici, consumatosi negli ultimi decenni del Novecento, con il risultato di unaepidermica, a volte, del giorno per giorno, con poche visioni, segnata dama molto enfatizzati.diffidare di unacosi?, ma spesso ne finiamo, presi dall’inganno dell’agonismo digitale che non significa affatto capacita?, conoscenza dei problemi, soluzione di questi. Cioè, il tradimento dellastessa!”. È la forte denuncia fatta dal cardinale Matteo Maria, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna, reduce, come inviato di Papa Francesco, ...

In questa edizione: Guerra, il Papa invia Zuppi in Cina, Maltempo, danni e feriti nel nord Italia, Rinviato a domenica il rientro di Zaky, Samarate, ergastolo al padre killer, Virus sinciziale, ok del ...Convegno presso il monastero aretino alla presenza di Mattarella. Il presidente della Cei parla anche di valori cristiani applicati alla politica: "Uno dei problemi di oggi è il divorzio tra cultura e ...