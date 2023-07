La Consulta inguaia Ferri | sì alle intercettazioni nel processo disciplinare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 luglio 2023) Guai in vista per Cosimo Maria. La Corte costituzionale, infatti, ha accolto il conflitto di attribuzioni sollevato dal Consiglio Superiore della Magistratura nell’ambito del procedimentoa carico dell’ex parlamentare di Italia viva in relazione al caso Palamara. È stata annullata la deliberazione con cui, il 12 gennaio scorso, la Camera dei deputati ha negato alla sezionedi Palazzo dei Marescialli l’autorizzazione all’utilizzo delleche hanno coinvolto, magistrato fuori ruolo, il quale per diversi anni ha svolto mandato parlamentare., annullata la delibera della Camera La deliberazione della Camera è stata annullata, perché ritenuta in contrasto con l’articolo 68, terzo comma, della ...