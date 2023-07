... in primis Indire e Brunello Cucinelli Spa, di creare e coltivare unadi persone che ... abbiamo immaginato una grandedell'umanesimo a Solomeo, per l'Umbria tutta e per la nostra bella ...Il Colle della Croce è protagonista del momento ditra i fedeli di entrambi i versanti delle Alpi dal 1933: compie infatti 90 anni la Rencontre che unisce leprotestanti. Per celebrare ...È doveroso riconoscere che la buona riuscita dellaè soprattutto merito della straordinaria ... Daniele Longaroni (sindaco di Castel Viscardo), Armando Sardo (Energetica Alto Orvietano), ...

«La comunità in festa». A Fontana al via la sagra L'Eco di Bergamo