La città che si accartoccia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Poiché la canicola non dà cenni di cedimento e ci costringe a rimanere ben barricati all’interno delle abitazioni ne approfittiamo per continuare il discorso sull’estate ed in particolare l’estate aretina. Cioè qual è l’offerta di intrattenimento proposta, sia dal pubblico sia dal privato, per far trascorrere in letizia questi mesi a chi rimane ino per coloro che lal’hanno scelta per visitarla? Orbene, mi ripeto, l’estate aretina è un flop annunciato perché ogni anno ripete lo stesso copione. Ad oggi, e siamo alla fine di luglio, solo eventucci poco più che parrocchiali, senza offesa per le parrocchie, che hanno tentato o tentano di farli passare per eventoni. Banali, provinciali, miseri. Nessuna novità, ma tante tante repliche di ciò che abbiamo già visto e rivisto. Unache vorrebbe scrollarsi di dosso la coltre ...