La Cia | “A Mosca Wagner serve in Africa | ma Putin è l’apostolo della vendetta Prigozhin rischia”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 luglio 2023) La Cia rassicura sul fatto che “non ci sono segnali chesi stia preparando all’uso delle armi nucleari“, vi sono invece indicatori rispetto a una possibiledi Vladimirsu Yevgeny Prighozin e, secondo altre intelligence, sul ruoloCina nella guerra in Ucraina. In particolare, per l’MI6 il governo cinese e il suo leader, Xi Jinping, sono “assolutamente complici”, mentre dall’Eliseo si riferiscefornitura di “equipaggiamento militare”. Non armi, ma tecnologie e assistenza non letale, come caschi e giubbotti antiproiettile. Il capoCia: “Ain, maè l’ultimo apostolo” “Oggi non vediamo ...