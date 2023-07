(Di venerdì 21 luglio 2023) AGI - In quelle tende piantate nel verde, davanti all'Abbazia di Santa Lucia a Rocca di Cambio indi solito campeggiano i ragazzi. Da lunedì 24 luglio a sabato 29 ci dormiranno invece sedici adulti senza fissa dimora, per quello che, come spiega all'AGI Roberta Molina, responsabile dell'area ascolto e accoglienza diRoma, sarà un inedito “spazio di normalità”, dalla preparazione dello zaino prima della partenza alle escursioni, passando per le chitarrate serali di rito davanti al fuoco. É la prima volta che laorganizza una parentesi estiva per chi non ha un tetto sopra la testa, che qualche giorno dinon l'ha mai sperimentato o di cui conserva un lontano ricordo. Un'iniziativa che prende vita in una delle settimane più torride della capitale, con l'obiettivo salutista di strappare ...

L'iniziativa è promossa dall'Arcidiocesi di Pisa -Diocesana. La prenotazione dei tagliandi potrà essere effettuata solo online, a partire dal 6 settembre. Il link diretto alla pagina di ...Le firme sul "memorandum" checon sé "i 5 pilastri' dell'intesa sono quelle del presidente ... Per questo, avverte il direttore delladon Marco Pagniello, andrebbe sempre ricordato che "...Il direttore delladiocesana, don Marco Briziarelli, in occasione del "bilancio" dei primi ... per riuscire a rimettere in fila i pezzi di quella vita tante volte ferita e checon sé ...

La Caritas porta 16 clochard in vacanza in Abruzzo AGI - Agenzia Italia

Un lavoro annuale contro la povertà educativa per i minori a rischio con un centro diurno che porta avanti attività ludiche e formative. In estate la Caritas diocesana di Acerra non è andata però in ...Il vescovo di Ancona-Osimo, Angelo Spina, ha aperto un charity event a favore della Caritas, che mette al centro l'uomo e porta avanti opere di attenzione, incontro e integrazione. Oltre 200 persone h ...